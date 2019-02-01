鎖定出租套房大樓 警封樓清剿出7毒蟲

2019-02-01 15:20

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市林森北路上出租套房大樓林立，也成為毒梟穿梭販毒和躲藏的最佳處所。台北市警中山分局昨日凌晨6時，以優勢警力到林森北路某棟經常性遭檢舉的大樓執行清剿搜索，查獲毒品咖啡包260餘包，並帶回饒姓主嫌饒男及同夥共7人。

警方表示，此次被警方鎖定的出租套房大樓，為經常性被檢舉標的，這次被警方查獲的饒男，平時會以監視器、對講機等方式規避警方查緝，經中山一派出所派員長期監控，蒐集販毒集團相關事證，才得以向台北地院報請搜索。

警方執行搜索過程中，警力雖持搜索票並出示服務證，但饒嫌等販毒集團成員仍拒不開門，並將毒品分別以丟出窗外、沖入馬桶方式銷毀。警方最後以自製長勾打撈起掉落至5樓的毒品1袋並起出毒品咖啡包、搖頭丸等160餘件。並於其餘樓層再搜出100餘件毒品咖啡包。

經警方秤量，全案查獲毒品咖啡包260餘包，重約1.77公斤、毒品咖啡包原料50餘包、愷他命12包、一粒眠50粒，以及其他製造、販毒器具等相關證據。詢後全案依違反毒品危害防制條例移送，並將擴大偵查其他毒品來源。

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