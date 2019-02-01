女方胸部採集到DNA 鈕承澤被依強制性交罪起訴

2019-02-01 10:32

首次上稿09:50

更新時間10:32

〔記者錢利忠／台北報導〕「豆導」鈕承澤被控性侵，他庭訊時否認性侵，辯稱自己喜歡女方，聚會後女方也留下來陪他，因彼此認知不同才衍生誤會；但台北地檢署調查，鈕承澤與被害女子不熟，且事後還曾傳訊息道歉，並請求和解，被害女子胸部也採集到鈕的DNA檢體，不採信鈕承澤說詞，今天依強制性交罪將他起訴。

北檢表示，縱使鈕承澤是因對被害女子心存男女好感，且「誤認」被害女子也對他有好感才犯案，以及犯案前曾喝酒，但這並非寬減刑責的理由，鈕承澤歷次發言全然沒有意識到自己嚴重認知偏差，以及對被害女子所造成的傷害，事發後又就犯行避重就輕，試圖以「認知不同」卸責，甚至暗指被害女子有過失（指被害女子自己單獨留下部分），難認定其犯後態度良好，建請法院處以適當之刑。

依北檢於本案所起訴的刑法221條第1項之強制性交罪，可處3年以上、10年以下徒刑。

檢方調查，鈕承澤在執導的電影「跑馬」拍攝過程中，結識在劇組當工作人員的被害女子，劇組原訂於去年11月23日召開工作會議，但鈕承澤因故臨時取消，改邀劇組到家裡聚會，並藉機請劇組人員帶被害女子到場。

去年11月24日凌晨，劇組人員打算離開時，被害女子也打算一同離去，但劇組人員沒注意到她使眼色，她也擔心就此離開恐得罪鈕承澤，只好單獨留下陪鈕，打算伺機離開，不料竟因此遭鈕押在沙發上，被強脱去衣褲及指侵，後來被害女子蜷縮在沙發角落痛哭，鈕才放她走。

被害女子在事發後立即致電同居室友求助，室友隨即帶她到台北市立聯合醫院婦幼院區驗傷，檢方勘查其驗傷單，發現被害女子的陰唇繫帶有撕裂傷，且是新造成的傷勢，而非陳舊性傷疤；此外，被害女子的胸部也採集到鈕承澤的唾液DNA、手腳等多處也有抵抗時所造成的瘀挫傷，認定鈕涉性侵的事證明確。

鈕承澤庭訊有問必答，否認有性侵意圖，他辯稱聚會結束，女方留下來陪伴並與他同坐沙發，他研判女方與他互有好感才進一步親熱，直到女方喊停，他就沒再繼續，並指自己當時喝醉了，只承認有親吻及擁抱。

不過女方指控，去年11月23日，鈕承澤邀她與她長官的妻子等人，到鈕的工作室吃晚餐、喝酒，結束後眾人離去，隔日凌晨只剩鈕與她坐在沙發，不久即被鈕指侵及要求口交；對比女方的說法，雙方各說各話。

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