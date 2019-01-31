4D遊戲設施攪斷男童腳 苗縣府：已勒令停用

2019-01-31 21:49

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕尚順育樂世界為苗栗最大室內遊樂場館，主打4D遊戲體驗，廣受親子歡迎。今發生攪斷男童腳掌意外的「海洋奇觀」設施，苗栗縣政府工商發展處也於第一時間勒令停用，初步調查該設施每半年皆有經技師檢查簽證，符合安全標準，明再至現場勘驗，並等男童傷勢穩定後再釐清責任。

「海洋奇觀」為4D體感遊樂設施，為推進式座艙設計，共3排座位，最多乘載12人，座位上設有安全壓桿，運行時固定乘客不得起身；列車座艙緩行至前方球型銀幕，以聲音、視覺及體感晃動讓乘客感受海底世界動畫，非常受到小朋友歡迎。

縣府工商處表示，該設備每半年皆有經專業技師檢查，符合安全標準，但意外發生後已勒令停用；業者則說，每月皆有固定保養維修，且現場操作人員皆有口頭警示乘坐注意事項，過去未曾發生類似情況，目前將全力協助男童醫療，至於是否為遊具設備問題、或男童遊戲使用不當，皆尚待後續釐清。

具律師身分的苗栗縣議員宋國鼎表示，縣府應先確認遊具硬體設備是否符合法規標準、園區是否訂有操作守則、人員是否依守則操作等。但他也感嘆，類似案件都是悲劇發生後才進行檢討，呼籲有關單位應主動全面性稽查，甚至針對遊具使用訂定嚴謹的自治條例，保障兒童遊戲安全。

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