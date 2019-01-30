粉紅保時捷撞壞車頭 路人嘆「少女心破碎！」

2019-01-30 15:22

〔記者李容萍／桃園報導〕家住新北市的24歲許姓女子，今日上午駕駛粉紅色保時捷前往石門水庫旅遊，近午行經桃園市大溪區康莊路三段、桃59-1路口（石門水庫往大溪方向）時，與對向同樣家住新北市的24歲陳姓男子駕駛的銀色TOYOTA自小客車發生對撞，導致兩車車頭嚴重毀損；由於粉紅色保時捷比較少見，經過用路人看到此車禍場景都說「少女心破碎！」

警方到場處理，許女和陳男兩名駕駛均受輕傷，並未就醫，雙方酒測值均為零，大溪警方呼籲民眾，駕車要遵守交通規則並互相禮讓，以免造成自己及他人的遺憾。

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