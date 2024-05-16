財神沒到！5/16 今彩539、威力彩頭獎都摃龜

第113000040期威力彩頭獎摃龜；第113000118期今彩539頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/05/16 22:18

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月16日）開獎的第113000040期威力彩、第113000118期今彩539，頭獎都摃龜！

第113000040期威力彩中獎號碼為「第一區：01、02、10、13、18、30。第二區：01」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共40注中獎，每注可得2萬元；伍獎共204注中獎，每注可得4000元；陸獎共1471注中獎，每注可得800元；柒獎共2641注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4226注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9163注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1320注中獎，每注可得100元。

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第113000118期今彩539中獎號碼為「09、10、21、33、35」，頭獎摃龜；貳獎共202注中獎，每注可得2萬元；參獎共7031注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7105注中獎，每注可得50元。

第113000118期39樂合彩中獎號碼為「09、10、21、33、35」，四合共2注中獎，可得21萬2500元；三合共207注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1009注中獎，每注可得1125元。

第113000118期3星彩中獎號碼為「627」，壹獎共73注中獎，每注可得5000元。

第113000118期4星彩中獎號碼為「2382」，壹獎共20注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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