嘉市議員郭明賓買票遭訴 LINE對話成鐵證

2019-01-30 12:34

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地檢署偵辦曾任嘉義市副議長的市議員郭明賓涉選前賄選案今天偵結，依違反公職人員選罷法起訴包括郭明賓及8位樁腳，由於9人皆已認罪，檢方請求法院減輕其刑，據起訴內容，郭共涉3件賄選案，其中1件，郭在選前自己將6萬元賄款交付給樁腳邱姓婦人，向邱表示「這次要選議員幫我處理一下」，之後傳LINE訊息給邱「小心謹慎」，不料邱手機被查扣，兩人LINE對話曝光，成了賄選鐵證！

起訴指出，邱姓婦人（67歲）與郭明賓（60歲）為20多年好友，邱原有意投入盧厝里長選舉，郭知悉邱與鄰里互動良好，即於去年6月間前往邱住處將6萬元交付邱，並表示「這次要選議員幫我處理一下」。

邱婦應允後，陸續以每票1千元代價向25位選民行賄買票，但另有一位選民不收賄加以婉拒，東窗事發，檢警調搜索查扣邱婦手機，發現邱婦與郭明賓自6月19日起的對話內容，邱曾向郭傳送「早安」訊息，郭即傳送「小心」、「小心謹慎」，檢方比對與邱婦買票時間點一致，足證郭知悉邱婦為他買票。

檢方另查扣郭明賓手機，經採證發現，郭雖將他與邱婦間LINE對話內容全部刪除，依數位鑑識軟體無法還原，惟檢方認定郭刻意刪除與邱婦對話記錄以滅證。

郭明賓另涉2件賄選案，分別為去年8月間，他親自到大寶鎮社區管委會辦公室，交付裝有賄款紙袋給管委會陳姓主委（54歲）、趙姓副主委（52歲）等人要求為其賄選；陳、趙等人依其抄錄社區住戶名單，以一票1千元代價向8位選民賄選。

起訴書說，郭明賓與前朝陽里長董林淑治（71歲）熟識，選前向董林淑治表示希望幫他以每票1千元代價買100票，便於去年7月中旬請某男子前往董林淑治住處交付一只裝有10萬元賄款的黃色信封，董林淑治後來向11位選民行賄。

郭明賓早在昨天檢方起訴前，在臉書上貼出聲明，坦承賄選並辭去議員一職，檢方先前已對他提起民事當選無效之訴，嘉義地院今天下午第2度開庭審理。

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