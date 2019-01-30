北市酒客起衝突 警方趕到連開三槍壓制

2019-01-30 01:06

〔記者王冠仁／台北報導〕今天凌晨12點多，台北市林森北路與長春路口一家酒店，有酒客疑因酒後情緒失控，在酒店大門外馬路上爆發口角衝突。轄區警方獲報前往，為了壓制鬧事酒客的氣焰，於是連開三槍制止。警方目前已經控制現場狀況，並將進一步釐清衝突起因。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/