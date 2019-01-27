白手套判比收賄重！ 法官替李朝卿妻舅減刑

2019-01-27 23:17

〔記者吳政峰／台北報導〕前南投縣長李朝卿被控犯下多起貪污案，其中8案去年確定，累積刑期長達98年，台中高分院依數罪併罰定應執行刑14年8月，惟台中高分檢發現同案被告、擔任白手套的李朝卿妻舅簡瑞祺只參與其中6案，卻被定應執行刑16年，判得比李還重，顯不合理，主動向最高法院抗告，合議庭日前認為抗告有理，改判13年。

本案李朝卿與簡瑞祺共犯6罪，李的各別刑期均比簡瑞祺長，沒想到定應執行刑竟判得比簡短，讓檢察官很不滿，指對於量處輕刑者執行較長之刑，對於量處重刑者卻執行較短期之刑，不符合公平原則，原裁定難謂適法，決定替簡提出抗告。

檢察官認為，數罪併罰的定應執行刑，雖然是法院的自由裁量事項，但行使裁量權還是要合乎法律規定的界線，且須受到法律秩序理念的指導，而共同犯罪者雖得一同負起犯罪責任，審判時還是應審酌各別情節再量刑，非均科以相同之刑。

最高院檢閱兩人所涉的6案，發現李朝卿每案均被判刑12年，簡瑞祺則分被處11年10月（1罪）及11年2月（5 罪），簡的各別刑期均比李還低；最高院又發現，李朝卿另多涉兩起貪污案，各被判刑14年與12年，8案加起來的合計之刑達98年，簡的合計之刑則為67年8月。

最高院認為，李朝卿犯下8案，總刑期98年，定應執行刑14年8月確定，簡瑞祺犯下6案，總刑期67年8月，定應執行刑卻為16年，比李還多1年4月，相較起來，簡顯然受到過重之刑，難認公平，因而撤銷原裁定，裁改13年，全案確定。

李朝卿被控擔任縣長期間，收受災修工程、公共工程、紀念品採購等111起回扣，8案去年判刑確定，貪污金額達946萬元，簡瑞祺則被控擔任其中6案的白手套。餘103案現發回高院更審中。

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