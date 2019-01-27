古坑葉姓失智老嫗失蹤近20天 今在山溝尋獲遺體

2019-01-27 23:08

〔記者廖淑玲／雲林報導〕終於找到了！家住古坑鄉朝陽村74歲葉姓老嫗，疑似自1月7日夜間走失後就不見蹤影，經家人求助，今天下午在離家約20公里的山路旁山溝內先發現阿婆的拖鞋、拐杖，後來就在山溝凹洞內發現阿婆但已無生命跡象。

根據葉姓老太太家人指稱，阿嬤罹患失智症，1月7日還在家吃過晚餐，隔天早上家人就沒有看到她的人，直到中午還找不到才報警，並向道教第65代天師張捷翔求助。

張捷翔透過雲林縣救難協會理事長蘇榮泉發動全國救難團體協尋，除了雲林縣救難協會包括嘉義縣救難協會、嘉義市義勇特搜、嘉義市救難協會、高雄市防災協會、台中市919救援協會、台南市救難協會、彰化縣救難協會、台中市救難協會、高雄市六龜救難協會飛鷹大隊、台中市浩霆救難協會、台中市消防局空拍義消第三班、台中市義行救難協會都派人支援。

終於在今天下午距離葉宅約20公里的山路山溝內，由台中市義行救難協會人員先發現阿婆的拖鞋、拐杖，且附近傳出臭味，眾人隨即在山溝凹洞內發現阿婆，不幸已無生命跡象。

張捷翔指出，家屬向他求救時，竟然所有監視器都沒有拍到阿婆的蹤影，經他卜卦求問阿婆應該是往東南方向，最後尋獲屍體處果然是在東南方的山溝，特別代表家屬向近20天來所有投入救難的人員致謝，讓阿婆找到回家的路。

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