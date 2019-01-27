越南移工酒駕被欄查竟掏500元塞警 語言不通鬧笑話

2019-01-27 20:37

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕越南籍移工尚姓男子來台打工，本月24日酒後在嘉義市區騎電動自行車要去買宵夜，因酒醉騎車搖晃不穩，碰撞前方車輛，民眾向路過的巡邏員警反映，員警將尚男攔查下來，聞到他身上散發濃濃酒味，要對他進行酒測，尚男因語言不通，情急之下從錢包掏出500元現金，欲塞給員警，但被員警當場喝斥，嚇的立即收手作罷，尚男酒測值達0.76毫克，訊後被依違反公共危險罪、肇事逃逸罪嫌送辦。

尚男（35歲）被帶回八掌派出所後，翻譯人員到場，經翻譯人員解釋後，尚男對於自己的行為相當懊悔，警方也當場向其告誡酒後駕車是不對行為，且其又與其他行駛中車輛發生肇事後逃逸，觸法被送辦，可說是害人又害己。

八掌派出所長吳政緯、警員張瑞麟本月24日晚間8時許，執行巡邏勤務，行經嘉市民生南、南京路口時，有一位民眾慌張地揮手向警方求助，警方於獲知上情後，將尚男攔查下來、查驗身分。

尚男供稱，騎乘電動自行車前於住處有喝了幾杯酒，睡後醒來突肚子餓，外出想買消夜吃，行經民生南路、南京路口時，因行駛不穩而擦撞前方行駛中車輛，擦撞後未即時停住，遇警方巡邏經過而遭攔停。

警方說，當時尚男突由身上錢包內掏出500元現金，拿在手中不停地揮動著，並欲塞給員警以求原諒，但當場被員警斥喝聲，嚇的立即收手作罷，員警對他施以酒側，測得酒測值達0.76毫克。

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