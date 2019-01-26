國中生體驗一日警察 試穿鎮暴裝...

2019-01-26 12:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓學生體會警察的辛苦，中市明道中學國中部2年級學生，到烏日分局參加「一日警察體驗」活動，警方展示超帥、超炫、超酷的警用重型機車，還讓學生持棍棒敲打及穿著鎮暴裝體驗，還介紹如何採指紋、DNA及採及鞋印等方式，學生們都認為員警真的很辛苦。

烏日分局透過實際體驗及員警現場解說，讓老師家長及學生更加了解警察勤務方式及工作內容，第一階段由交通組宣導路權觀念及遵守交通規則的重要性，並介紹重達325公斤、1300CC、146匹馬力的YAMAHA大型重機車，讓學生跨坐YAMAHA警用大型重機車並拍照，並解說警用巡邏車的各項警示燈號及蜂鳴器警報聲響。

學生看得覺得興奮有趣，在看見鎮暴裝備時，很多學生都忍不住說「好像機器戰士喔」，警方安排學生持棍棒敲打及穿著鎮暴裝進行體驗，穿著鎮暴裝的感覺，讓學生了解鎮暴警察的工作及辛苦。

隨後並由偵查佐蔡珠奇宣導「氾濫的新興毒品」與「各類詐騙手法」，利用法治教育宣導與仿真毒品展示等方式，教導學生如何辨識毒品外觀，了解毒品對身體健康危害，提醒學生面對毒品誘惑要提高警覺、勇敢拒絕。

警方向學生表示，預防毒品最好的方式就是遠離是非場所、建立正確情緒紓壓管道，不靠藥物提神或減肥，也不要隨便接受陌生人邀唱飲食或加入廟會陣頭等不良幫派。

烏日派出所員警帶領學生參觀各項警察應勤裝備，並一一解說警察工作及各項應勤裝備防彈頭盔、防彈盾牌、反光背心、防彈衣、手銬、手槍、無線電的功能性外，還請來偵查隊鑑識組介紹採指紋、DNA及採及鞋印等方式，讓學生覺得非常有趣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/