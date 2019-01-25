合法彩券行淪簽賭站獲利逾3億 主嫌竟是彩券經銷商理事長

2019-01-25 17:26

〔記者陳慰慈／新北報導〕「中華民國公益彩券經銷商商業同業公會」理事長陳佳妙，涉嫌以每月10萬元代價租用網路賭博網站，再勾結彩券行，向賭客推銷購買儲值點數下注，如獲利可向櫃檯人員兌換現金，短短9個月賭資鳩高達3億471萬餘元，新北地檢署今依涉犯賭博等罪起訴陳男及彩券行負責人等6人。

起訴指出，2015年1月起，53歲陳男以每月10萬元代價，向暱稱「詹姆士」的工程師租用「金牌遊戲網」、「GO GO遊戲網」、「樂透分析網」等賭博網站最高權限的「總監」資格，以其在新北市樹林區經營的釣蝦場為據點，透過自己與友人開設及招攬的18家雙北彩券行，向前來購買彩券的賭客推銷購買儲值卡點數，先由櫃檯人員幫忙開通網站會員帳號，再用彩券行電腦至賭博網站下注，事後彩券行負責人再依販售儲值卡及賭客下注金比例抽成。

檢警調查，該集團是架設網路賭博平台，擷取台灣彩券賓果賓果的開獎號碼，與賭客以猜號碼、大小及單雙等方式進行線上對賭，因賓果賓果每5分鐘即時開獎的特性，每天從早上7點到24點，至少開204次，加上該平台賠率比台彩高，例如猜中四星台彩賠率40倍，該賭網50倍，猜中五星台彩賠率300倍，該賭網350倍，吸引不少賭客前往一搏。

「詹姆士」並提供教戰手冊，教導彩券行負責人遇警方查緝時，可以「點數卡是販售供客人下注娛樂」、「網站上下注贏得點數無法兌換現金」、「卡片是從淘寶網買的」等語，規避查緝，去年4月，檢警前往搜索查扣共查扣手機20隻、隨身碟13個、電腦主機設備7組、提款卡及存摺等27本，以及台幣334萬元與美金、港幣、澳門幣、日幣、人民幣、泰銖現鈔約值台幣10餘萬元。

庭訊時，陳男等人均坦承犯行，檢方認為陳男等人提供彩券行供做賭博場所營利，前年8月至去年4月，不法犯罪所得3億471萬5014元，依意圖營利聚眾賭博罪將陳男等6人起訴。

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