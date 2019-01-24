慣竊躲鐵皮屋夾層 「警界洪金寶」爬牆踏破樓板擒賊

2019-01-24 22:02

〔記者李容萍／桃園報導〕春節將至，桃園市大溪區最近發生多起店家竊案，大溪警分局圳頂派出所調閱監視器畫面，交叉比對發現，躲在大溪一處鐵皮屋的37歲陳姓男子涉有重嫌，昨天傍晚查緝時沒看到陳嫌，以為撲空，但警員王嘉晟聽到鐵皮屋上似乎傳出聲響，立即爬上2樓老舊的夾層查看，體重破百的王員左腳雖然不慎陷入夾板內，仍奮不顧身擒住陳嫌，讓一旁同事直誇他，簡直是「警界洪金寶」！

警方調查，陳嫌四處行竊、居無定所，去年11月起迄今，選定大溪地區一帶夜間無人看顧的早餐店、檳榔攤及火鍋店入侵行竊。大溪警分局員警鍥而不捨交叉比對，總算在農曆年前將這名囂張的地方慣竊逮捕到案，現場起獲音響主機、香菸、行動電話等贓物，以及陳嫌吸食毒品所使用的吸食器1組，訊後依竊盜、侵入住宅、毒品危害防制條例法辦。

警方呼籲，年節期間，警方除加強巡邏密度提高見警率，家戶也應提高警覺，因為竊嫌很可能偽裝成各種身分，出現在居家附近徘徊、觀察，若有發現任何異樣都可撥打110或轄內派出所，請求警方協助。

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