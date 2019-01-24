偽娘「爆乳」獵男偷卡盜刷 男接到簡訊才知被騙

2019-01-24 14:11

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子張威欽常以低胸短裙的爆乳裝扮，約出網友後伺機竊取對方信用卡盜刷，被害人遍及全台，是出了名的男扮女裝慣竊。基隆地檢署今依竊盜、偽造文書罪嫌將他起訴。

警方調查，32歲張男平時靠注射女性荷爾蒙讓胸部維持豐滿，因下體並未摘除，還維持男性性徵，對外宣稱已變性從事第三性公關，10多年前接連犯下網路愛情詐騙，二次入監服刑後仍不思悔改。

張105年2月出獄後又男扮女裝，以慣用手法在車站或是網路交友平台獵尋目標，假借各種名義於餐廳及旅館相約見面，趁被害人不注意時將包包內的財物搜刮一空。

張男去年1月間在手機通訊軟體app（skout）交友網站，以「艾莉」假名，約出王姓男網友在基隆市火車站碰面後共進晚餐，當晚便至王男住處聊天。

張男趁王如廁時，偷走王放在大衣皮夾內信用卡與郵局金融卡各一張。

張男隔日在與王男出遊，假借要修鞋為由，要求王代買卸妝品為之開王，趁隙持王的信用卡盜刷購買金飾2萬9千元。

王直收到發卡銀行的簡訊才知信用卡遭竊盜刷，報警調出監視器才知是張男所為。

檢方認定，張盜刷王的信用卡，觸犯竊盜與偽造文書等罪嫌起訴他。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/