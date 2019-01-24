遇臨檢反逼警「出示證件」遭轟 他今反擊：警方已承認疏失

2019-01-24 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕杜姓民眾日前開車行經固定臨檢點時，警察無法當下出示警員證表明身分，憤而拒絕受檢，事後還在網路上呼籲大家「要勇敢的拒絕警察違法臨檢」，不料反遭網友撻伐「刁難警察」，因為依據法律規定，警察其實只要身穿制服就可行使職權。對此，杜姓民眾今天（23日）說，警方已打電話向他承認，「執法確實有瑕疵」。

杜姓民眾16日在臉書上PO文說，影片中的警察拿不出警員證，對他進行臨檢是違法的。從畫面中可見，民眾被員警攔下後，連車窗都不願搖下，就隔著窗戶要警察出示警員證表明身分，否則他就要離開。然而過程中不論警察怎麼解釋，民眾行經「固定臨檢點」，警察有權可對民眾進行身分查證及資料蒐集，而且現場所有的警察都有穿制服，即使警察忘記攜帶警員證，也可以行使其職權等，杜姓民眾就是不理，不僅當場對警察提出異議，更嗆警察「不懂大法官535釋憲的話就再回去讀」。

許多網友看到影片後都感到氣憤，紛紛留言說，「國外警察老早就直接開打了」、「一知半解就想要拒絕盤查」、「這不是標準台灣鯛這是什麼？」、「真佩服警察們的好脾氣」。

對於網友大力抨擊，杜姓民眾今天更新事件進度說，台北市保警中隊主官管事後打電話向他解釋，並承認執法有瑕疵，需要再教育、再改進及檢討，同時對造成大家熱烈的討論與爭議也深感抱歉﻿。

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