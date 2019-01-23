「留下每任女友專屬回憶」 星國工程師偷拍嘿咻代價是…

2019-01-23 18:35

〔記者陳恩惠／台北報導〕新加坡籍的31歲劉姓工程師去年3月間來台時，順便連絡周姓女友相聚，劉男連續2天以筆電的Webcam偷錄2人性愛過程，遭周女無意間發現，鬧上警局，周女要求劉男賠償他1個月薪水未果，劉男被依妨害秘密罪被起訴，他在庭上聲稱，平時都會拍私密影片，「每任女友都有專屬回憶」，留下來「珍藏」，但這次忘記告訴周女；士林地院簡易判決，將劉男判處有期徒刑4月，得易科罰金，執刑或赦免後，驅逐出境，筆電則沒收。

法官審酌，劉男未經周女同意，逕以電腦設備側錄雙方性行為過程，無視他人隱私權維護，嚴重侵害周女的隱私權，所為非是，犯後坦承犯行，態度尚可，考量從事電腦資訊工程，月薪5000元新加坡幣（約新台幣11萬元），未婚須扶養雙親及祖母等經濟狀況，量處所示之刑，諭知易科罰金。

法官又說，按外國人受有期徒刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，查劉男為新加坡籍人士，在我國境內犯罪，就本案受有期徒刑的宣告，認為不宜任令劉男在我國境內繼續居留，有驅逐出境的必要。

起訴書指出，劉男與周女經由網路交友成為男女朋友，去年3月10日來台參加好友祖父的告別式後見面，晚間9點多，兩人返回劉男在萬華區的日租套房，發生關係，翌日晚間11點又發生關係，事後遭周女發現電腦中有兩人嘿咻影片，還有她裸體的畫面，氣得報警處理。

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