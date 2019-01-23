高富帥誆投資就有高獲利 警方苦勸女回頭

2019-01-23 09:05

〔記者王駿杰／新竹報導〕30歲單身李姓女子誤信詐騙集團網路交友投資老梗，對方盜用網路相片，偽裝成澳門某家銀行一名高富帥高級幹部，在line中不斷向李女施展甜蜜攻勢，並謊稱只要投資5千美金就會獲高利，李女深信不疑，所幸在銀行辦理匯款時引起行員注意，聯絡員警及時制止，才將李女從詐騙圈套中救出。

警方指出，李女於本月21日下午到台灣銀行新竹分行辦理匯款，因不斷低頭滑手機，引起行員王慧珊、襄理劉維欣注意，並通知派駐台銀的保七員警上前關心。

警方表示，員警關心李女時，詐騙集團竟仍在line中不斷催促她匯款，還要求完成後要立刻拍照回傳，甚至一度嫌李女動作慢吞吞，指責她到底跑去哪間銀行匯款？抱怨怎麼會去台灣銀行」這種「小銀行」匯款。

警方表示，李女深信只要將5千美金匯款到指定帳號，就會有高獲利，但員警不斷勸說，提醒李女高富帥照片網路隨便抓都有，沒見過面千萬別匯款投資。

正巧，剛全副武裝執勤押鈔回來，身上還帶著「衝鋒槍」的保七員警向李女解釋，台銀是全國大銀行，負責全國金流調度，所以有警察駐守，詐騙集團實在外行，竟說台銀是「小銀行」，這下才讓李女明白是場騙局，保七警方也將本案相關資料交由轄區警方循線追查。

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