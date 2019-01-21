機車違規左轉拒攔檢 還衝撞警察 5罪併發遭訴

2019-01-21 11:02

［記者楊政郡／台中報導］61歲黃男開自小客貨車因違規左轉，拒絕攔檢還衝撞攔檢員警及警用機車至毀損，逃逸後，警經由車號查到車主是黃妻，約兩周後巡佐上門送傳喚通知單，黃男在場故意拒收，還拉下鐵門不讓員警離去，最後巡佐報警，其他員警到場，黃才開門，檢察官依傷害、妨害公務、妨害自由及毀損等罪起訴。

檢察官調查，2018年9月9日上午黃男駕駛自用小客貨車，在台中市東山路與祥順路口違規紅燈左轉，被陳姓員警發現騎警用機車攔檢，在祥順路489號前攔下黃男，黃男拒絕配合，趁隙又開車離去，又追到經補路口，黃男等紅燈之際，陳員騎機車停在黃車前，再度上前攔檢要求配合攔查，黃男竟然退車再次要趁隙逃逸。

黃不顧警車還在前方，逃逸中撞及警用機車及員警，至員警左側足部骨折、右側足部挫傷等傷害，警用機車則些微損毀，黃逃離現場。

而警方根據車牌查到車主是詹婦，約兩周後依車主地址東區振興路，上門遞送傳喚通知單，要請車主出面協助調查，派出所巡佐上門呼喊姓名，正巧僅黃男一人在家，表明來意，黃男明知對方是員警且上門執行公務遞送通知書，不但拒收，還立即將鐵捲門拉下，不讓員警離去。

員警以手機報警後，其他員警到場，黃才開啟鐵門。檢察官依傷害、妨害公務、妨害自由及毀損等罪起訴

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