「黑馬」陳興餘病逝 法務部長密訪讚賞：更生人典範

2019-01-16 18:27

〔記者林嘉東／基隆報導〕前四海幫老大陳興餘6年前創辦「潔安企業社」，幫助不少更生人重生，本月4日心肌梗塞病逝。法務部長蔡清祥今天上午突然現身資源回收場，讚許陳興餘不僅自己洗心革面，還幫助不少更生人重生，是所有更生人的典範，期勉在場受僱的更生人要向他看齊。

蔡清祥今天上午8點在基隆地檢署檢察長陳宏達、更生保護會基隆分會主委陳淵泉等人陪同下，抵達「潔安企業社」位於基隆市大武崙工業區的「向上資源回收場」。

蔡清祥等人抵資源回收場時，讓埋首做資源分類的更生人嚇一大跳。今天上午基隆雨勢不小，氣溫偏低，他還提醒更生人要注意保暖，保重身體。

蔡清祥隨後向陳興餘的遺孀李智惠握手致意，讚許陳興餘不僅成功洗心革面，還幫助謀職不易的更生人重生，是所有更生人的典範，相當了不起，期勉在場受雇的更生人都能向他看齊。一行人待了一個多小時才離去。

綽號「黑馬」的陳興餘曾是「四海幫老大」，因犯下殺人案，入獄32年，人生大半在獄中度過。出獄後金盆洗手，6年前拿起掃把、撿資源回收，創立「潔安清潔公司」，專門聘僱更生人，改變不少更生人的人生。

去年12月3日晚間，陳興餘因急性心肌梗塞倒下，經緊急進行心臟手術救回，臥病展現驚人求生意志力，靠葉克膜支撐月餘，但因急性心肌梗塞，栓塞嚴重，今年1月4日下午併發器官衰竭不治，享壽60歲。

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