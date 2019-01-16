五月天瑪莎母親控閨密「勾搭我老公」 挨告誹謗起訴

2019-01-16 17:06

〔記者黃捷／台北報導〕「五月天」貝斯手瑪莎的母親李紫涵，因懷疑再婚的張姓丈夫與吳姓女子曖昧，除了向親朋好友訴苦，還透過臉書散布2人有不正常男女關係，吳女得知後怒告妨害名譽，李女因此遭台北地檢署起訴。

據了解，66歲李女2009年與張男再婚，與吳女2人本來是閨密，2016年5月間因生病住院，竟發現吳女趁機將張男加進LINE好友，兩人時常相約吃飯、出遊，因此懷疑兩人搞曖昧。

李女無法接受，除在臉書上向王姓友人抱怨「她勾搭我老公妳知道嗎？」、「我視她是朋友她卻作出禽獸行為」、「她不玩別人的老公，誰會神經病罵她」甚至跑到吳女上班的公司向其他同事訴說此事。

吳女輾轉得知李女到處說她壞話，氣得提告妨害名譽，李女到案後否認犯行，辯稱是吳女先刻意接近她的丈夫，擔心丈夫受騙，才會請吳女的同事好友轉告，要吳女別再勾搭她丈夫。

但檢察官認為，吳女的感情狀況屬於私德，與公益無關，且李女的言論確實損害吳女的名譽，遂依加重誹謗罪起訴李女。

另外，李女還曾提起民事訴訟，控告吳女侵害她的配偶權，求償精神慰撫金70萬，但法院認為吳女與張男一起吃飯，並未逾越社會通念所能容忍的範圍，李女又提不出其他證據，因此判李女敗訴。

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