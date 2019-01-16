1歲半女童遭虐致死案 南市府對生母等4嫌疑人提告

2019-01-16 11:32

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台南發生1歲6個月女童疑遭虐致死事件，台南市政府社會局今天表示痛心、遺憾，並嚴厲譴責對女童痛下毒手的人，全案警方已以殺人罪移送偵辦，社會局也已立即對和女童同住的生母、堂姐、堂姐夫及生母男姓友人等4位嫌疑人提出獨立告訴。

社會局表示，該案檢警目前正在偵訊，社會局家防中心獲報後，立即指派社工前往瞭解，初步掌握這名媽媽僅女童1個小孩，且與友人及家屬等3人同住，評估無他手足安置問題，目前全案由檢察官偵查施虐原因及施虐者為何，待檢警偵訊完成後，社會局將介入與女童家屬接觸，進一步了解死因。

社會局調查，女童過往無兒保的通報紀錄，曾因申請褔利津貼，社會局納入6歲以下兒童主動關懷，當時女童除媽媽外尚有祖母及外祖母等其他親屬協助照顧，評估女童受照顧情形穩定且經濟狀況無虞；另衛生局查詢女童預防接種紀錄無明顯異常，僅有一疫苗尚未施打，其他疫苖均依期程施打。

社會局強調，希望類似案件能防範於未然，倘若鄰里及早發現並通報，可儘早協助這類需要幫助的家庭，避免悲劇發生，在此呼籲社會大眾，要有「三心二意」保護兒童的意識，平時帶著關愛心、雞婆心、警覺心，若懷疑身邊孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請主動撥打110或113專線，將可盡快救援陷入生命危機的兒童。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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