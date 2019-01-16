貴婦奈奈老公慘賠3億遭綁架 竟是夫妻潛逃關鍵

2019-01-16 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）與丈夫黃博健涉嫌捲款10億元，兩人更和名醫公公黃立雄潛逃境外，受害債主指出，黃博建先前為了填補財務黑洞，和一名證券公司營業員合作，大玩地下期貨慘賠3億元，甚至還被一群黑衣人綁走軟禁，成為壓倒黃博建兩人的最後一根稻草。

根據《周刊王》報導，一名債主指出，黃博建會在言談間讓人覺得他「很會賺錢」，若有人起貪念想和他合作投資，他還會一臉為難，以一種「給你投資是給你面子」的施捨心態來談事情，而黃博建的財產在近兩年來已捉襟見肘，但他還是和老婆貴婦奈奈享受豪奢生活。

債主指出，貴婦奈奈與黃博建提出的「分潤制度」讓不知情的投資人心動，「每個投資人談的都不一樣，有人拿1000萬，半年可分潤500萬；也有人是投資3000萬，保證3年內每年拿1000萬」。不過債主坦言，貴婦奈奈和黃博建其實只是「以債養債」，爆炸是遲早的事。

債主透露，黃博建為了彌補財務黑洞，投入地下期貨結果慘賠3億，後來被一群黑衣人帶到山區軟禁，債主認為：「我們在想，那3億就是壓垮黃博建夫妻的最後一根稻草，貴婦奈奈神隱後也才會貼文說人身安全受到威脅。」而貴婦奈奈在老公被關3天的過程不斷求情，哭求放人才有辦法存錢，並指稱自己算是名人，根本沒辦法跑路，誰知道黃博建一被放出來後，夫妻倆就連夜潛逃出境。

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