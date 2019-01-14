百萬名車擦撞擋道挨轟 九把刀：我是全宇宙最想移車的人

2019-01-14 14:17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕知名作家九把刀昨駕駛奧迪名車，於苗栗縣卓蘭鎮知名旅遊景點壢西坪與賓士擦撞，雙方於狹窄道路內等候警方處理，卻造成車輛回堵，引發其他駕駛不滿，PO網怒批「奧迪車主不願意移車，導致大家不便」，但九把刀解釋，自己始終願意拍完照後移車，但因對方希望警方到達再處理，才衍生後續紛爭，雙方也已達成和解。

車禍發生在西坪里通往露營區的產業道路上，九把刀露營完下山時，與正要上山的賓士車發生小擦撞，雙方都有保險，故在現場等候警方處理，並未立即移開車輛，但卻造成車輛回堵，引發其他駕駛不滿。

有網友昨在臉書社團「抱怨公社」PO文表示，僅是小擦撞，雙方只要拍照、畫線後就可移車，但奧迪車主卻堅持要等到警方到來，造成雙向大批車輛無法通行，「最後是我去吼奧迪車主，他才願意移走。」

但九把刀則在臉書上澄清，自己始終希望能趕快移車，但賓士車主堅持警方處理保障雙方權益，自己曾兩度詢問賓士車主是否拍完照後先移車，但對方稱已報警希望等警方到場，所以只能尊重。

九把刀說，因自己的過失責任較大，故無法隨意自行處理，必須依照對方要求做好保險所需提供的證據，但強調自己是「全宇宙最想快點移車讓大家好通過的人」，可以理解大家想爆料的心態，但因爆料者不知前面對話，才導致誤會。

警方表示，處理警員到場後雙方車輛已移至路邊，兩人酒測值皆為0，僅車身鈑金稍微擦痕，雙方也心平氣和處理後續事宜，車損則交由雙方保險公司處理。

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