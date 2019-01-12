違規左轉又肇禍！ 轎車貨車撞一團

2019-01-12 11:41

〔記者陳恩惠／台北報導〕北市士林區昨天深夜才發生日本社長未依號誌燈左轉，撞傷對向直行車一家3口的意外，4小時後的北市承德、中正路口，又有林姓駕駛未依規定等候左轉號誌燈，逕自左轉當場撞上對向直行的小貨車，一度造成貨車李姓駕駛與乘客受困，幸經北市消防局前往搶救，才將受傷的2名駕駛送醫，至於肇事原因仍待警方調查中。

警方表示，43歲林姓男子今天凌晨3時20分，駕車行經中正路百齡橋至承德路口時，疑未依號誌燈指示，隨即搶快欲左轉往北投分向，對向68歲李姓男子駕著小貨車搭載友人，由中正路往社子方向直行，見林男駕車搶快左轉，當場閃避不及撞上，小貨車因撞擊力道過大，不僅整輛車差點翻覆，車頭也全毀，以致車上駕駛與乘客一度受困變形的車體無法下車。

北市消防局119勤指中心據報，立刻派出水箱車1輛、特種車1輛、救護車2輛一共13名救難救護人員前往，發現李姓貨車駕駛受困，取出破壞工具，經貨車上的2人救下，救護員檢傷發現，肇禍的林姓駕駛頸部與右手挫傷，警方酒測值為零，小貨車駕駛則因胸部挫傷無法實施呼氣檢測，委由醫院進行抽血檢測，詳細肇事原因仍待調查，全案依交通事故程序辦理。

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