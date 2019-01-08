行政執行署台北分署今年首拍 年節應景高粱酒全拍出

2019-01-08 22:26

［記者陳恩惠／台北報導］法務部行政執行署台北分署今日下午舉辦108年度第1次「123全國聯合拍賣」，現場買氣熱絡，民眾競相出價，由於農曆年節下月初將屆，民眾對於年節送禮應景的拍賣物件金門高梁酒深感興趣，包括行李箱、名牌耳環等多項動產及2筆不動產都順利拍定，不僅落實公權力，也替國庫再添新台幣195萬餘元收入，成果豐碩。

台北分署表示，由於下月初便是農曆春節，拍賣物品中應景的15箱「金龍牡丹」金門高梁酒全數賣出，總金額為24萬3600元，另台北地檢署囑託變賣超跑女神林思吟刑案扣押的名牌服飾及耳環，同樣也賣出CHANEL衣服1件、耳環5副，以及HERMES、CHRISTIAN DIOR等其他品牌的4副耳環，一共得款6萬3900元；其他賣出的物品還有8個皮包、3個行李箱、3副太陽眼鏡、2件擺飾藝品及26件POLO衫，這些一共拍得34萬7400元。

至於不動產部分，今天賣出台北市中山區正義段一小段103地號及新北市新店區秀岡段11-2地號土地共2筆，拍定金額合計160萬4888元，總計本日聯合拍賣動產、不動產拍定金額總數為195萬2288元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/