花蓮凌晨封路談判傳槍響 警追查槍枝來源

2019-01-08 12:08

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮兩派年輕人在附近卡拉OK飲酒作樂，其中2人因酒後擦撞起衝突，竟相約至吉安鄉東海10街一家代書事務所前封路談判，過程間疑似有人對空鳴槍壯聲勢，吉安警方獲報後啟動快打機制，現場多數人鳥獸散，警方在地上發現3枚彈殼及2枚未擊發子彈，目前尋線調查槍枝來源。

吉安警方指出，案件發生在今天凌晨4點多，現場無人受傷，帶回10多名年輕人訊問，但多人異口同聲辯駁：「不關我的事，只是來看熱鬧的」，由於現場沒有人承認或知道是誰開槍，也未發現手槍，警方目前正循線調查槍枝來源。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/