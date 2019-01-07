活活勒斃座艙長妻 狠夫伴屍3小時

2019-01-07 11:15

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市55歲男子詹賢明昨天涉嫌動手勒死妻子，據了解，詹男昨天上午10點多就與50歲妻子簡美芳鬧離婚，並將簡女活活勒斃，伴屍3小時後打電話給友人稱「下輩子再當兄弟」，語氣像是訣別，嚇得友人趕忙報警。警方逮補詹男坦承不諱，警方稍早移送犯嫌至桃園地檢署，詹男面對媒體追問不發一語。

警方調查，詹男與簡女結褵20餘年，膝下無子，詹男向擔任長榮航空事務長（座艙長）的50歲妻子簡美芳借款1000多萬元，卻接連酗酒，簡女3個多月前提離婚，詹男放話殺妻，親友介入協調，詹男雖切結改過，不料夫妻倆昨再鬧離婚，詹男涉動手勒死妻子。

警方調查，兩人昨天在蘆竹區的社區7樓自宅談離婚起口角，詹男酒後情緒失控勒死簡女，再持牛排刀割左腕自殘，並打電話給友人稱「下輩子再當兄弟」，語氣像是訣別，友人趕忙報警。警、消到場將簡女送醫仍不治，詹男戒護就醫無大礙。

簡女的舅舅指出，詹男原在桃園區開眼鏡店，卻常酗酒且沒賺錢，先後跟簡女借了一千多萬元，3個多月前曾放話要殺妻，簡女向阿姨求救協調，詹還簽切結書承諾改過，不料未改善，他介入提議分居，雙方也簽下協調書，仍發生憾事。

與簡女共事過的空姐表示，簡女與人相處和睦，得知噩耗，都不敢置信，另名空姐則透露，有聽聞簡女被家暴多年，不過警方表示無接獲相關報案紀錄。

警方今天上午依家暴殺人罪嫌將詹男移送桃園地檢署繼續偵辦；檢察官昨天晚上相驗簡女遺體，初判死因為窒息致死，無外傷，並將於11日下午4點解剖遺體，進一步確認死因。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/