台中沙鹿元大銀行傳搶案 歹徒騎單車逃亡

2019-01-04 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕台中市驚傳銀行搶案！一名歹徒持刀搶劫後騎單車逃逸，警方已鎖定搶匪衣著，展開追緝。

綜合媒體報導，台中市沙鹿中山路的元大銀行發生持刀搶劫案，一名頭戴紅色鴨舌帽的歹徒行搶約20萬元後騎單車逃離現場，警方在距離案發地點100公尺處找到犯案用單車，另掌握搶嫌行蹤展開追捕。

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