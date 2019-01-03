彰化婦人逛大賣場遇劫 嫌犯鑽進車內揮刀搶皮包

2019-01-03 12:28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名婦人到彰化縣埔心鄉某大賣場購物，正要下車時，被兩名頭戴安全帽的搶匪盯上，其中一人進入車內，要求交出皮包，好在2名見義勇為的路人協助脫困，婦人只有手肘被割了一刀，縫了3針，没有大礙，2見義勇為的民眾奮勇幫婦人搶回皮包，婦人皮包皮而復得，嚇得全身無力，直說「以後再也不敢逛大賣場」。

婦人心有餘悸地說「太恐佈了」，她把車子停在平面停車場，才剛要下車，就有2名搶匪靠過來，一前一後，喝斥「這是搶劫」，要她把錢交出來。

她說，她並沒有做太大的反抗，倒是現場2名路人非常機警，看到有人行搶就過來幫忙，還用力擊退2名搶匪，他非常擔心這2名路人安危。

這2名路人是前來大賣場送貨的司機，其中一人表示，他們看到停車場有2人戴著全罩式安全帽，非常可疑，不約而同都盯著這2人，沒想到真的跑去搶婦人，他們驅前先護住婦人，再去追搶匪，在追的過程中，搶匪把剛得手的皮包丟掉，可惜最後並未追上。

警方表示，他們已經採證，全力追緝凶嫌。

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