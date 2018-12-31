連假塞車陣硬插隊 男下車亮電擊棒叫囂卻苦了同車女友…

2018-12-31 11:43

〔記者張議晨／宜蘭報導〕元旦假期宜蘭各路段都在塞車，但有網友昨行經宜蘭礁溪市區時，碰到一輛轎車跨越雙黃線「插隊」，差點就撞到貼文網友車，未料對方插隊後，卻拿著電擊棒下車叫囂，隨後上車狂踩油門挑釁，貼文網友不滿質疑對方「規矩懂不懂？」還有網友見車主女友下車安撫男友情緒，幫女方說話「下雨還要陪他上車、下車，好辛苦！］

莊姓網友昨在臉書貼文指出，她們行車在宜蘭礁溪鄉，因連續假日塞車，卻碰到跨越雙黃線且硬插隊的車主，還很囂張拿著電擊棒叫囂，上車還狂踩油門叫囂！

影片顯示，該名車主下車後，不顧旁邊女性友人阻止，手中不斷搖晃電擊棒，揮舞一陣後才滿足上車，但上車沒多久，見左方有休旅車迴轉，該名車主又下車怒瞪對方，車上女性友人只得在下車「安撫」。

莊姓網友不滿，指她還視第一次遇到這樣的人，質疑對方「規矩懂不懂？」

影片被分享自臉書社團「宜蘭知識+」，引起網友熱議，留言痛批「連假牛鬼蛇神都跑出來了」、「到底是放連假還是鬼門開？」、「 脾氣那麼大很容易中風」、「女朋友很累」、「下雨天還要一直陪他下車上車然後又下車」還有人鼓勵貼文網友將影片截圖報警，「讓公權入介入協助處理」、「警察來了他才會怕。」

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