怎麼賠？孝子撞超跑恐賠上千萬 專戶善款累計201萬

2018-12-29 12:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕20歲林姓男子於12月16日清晨駕駛廂型車，疲勞駕駛恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，維修費用粗估總計將高達千萬元以上，令林姓男子與家人對龐大修理費用陷入愁雲慘霧，新北市社會局在既有弱勢或災害捐款專戶，指定「石碇車禍案」戶頭，啟用至今已收到211筆捐款，金額累計為201萬1563元，距離林男的責任負擔還有很大差距。

台灣貧富差距增大，街頭上的千萬名車愈來愈多，一般車主都互相提醒看到這種名貴跑車最好躲遠一點，但是不幸撞到名車的意外，還是時有所聞，像是這次林姓男子一次撞到4台，賠償責任如何解決，備受社會關注。

像是金融界人士張晉源主張認為應該設立「超跑條款」，他認為，「有錢開超貴的車，不該成為其他人的恐懼。」因此主張「超跑條款」設賠償上限，讓不少車主心有戚戚。

但法律界人士認為，不宜因為特殊案例，就增設特定條款，破壞法律的恆定性；立委江永昌表示，他感受到民眾的擔憂，因此為此向金融監督管理委員會主委顧立雄提出質詢，顧立雄的說法是民法中原就有針對沒能力賠償者，可酌減賠償額度的規定。

但江永昌認為，一般人開車與數千萬元的超跑發生事故，就算賠償過失責任只有一成，也是難以負擔。

他希望政府能從保險的角度，研議作法來保護一般民眾，在遭遇類似的超跑碰撞意外中，來降低一般民眾的賠償負擔。

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