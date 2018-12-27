整個馬路都我的滑板場！女大生耍帥「擊落」機車

2018-12-27 13:23

〔記者許國楨／台中報導〕真的很危險！台中市一名女大生在馬路溜滑板，但這危險行為猶如攻擊性武器，就在她溜出巷口時直接「擊落」一輛機車，造成女騎士連人帶車倒地受傷，女大生除因此吃上罰單，還得賠償對方的醫藥費，讓她懊悔不己；警方則提醒民眾，滑板並非交通工具，千萬不能在路上滑行，以免造成自己與用路人危險，女大生例子值得引以為鑑。

22歲章姓女大生日前晚間悠然自在地在馬路溜著滑板，直接將騎在路上的一輛機車「擊落」，造成27歲的朱姓女騎士連人帶車倒地，第三分局交通分隊獲報趕往處理，章女一臉懊惱的向警方說，原本以為晚間11時這個時間應該比較沒有車了，因此很放心的在路上溜滑板，誰知道一從巷口滑出去，竟導致機車騎士摔倒受傷。

為釐清事故發生原因，警方調閱附近店家監視器，發現當時直行的朱女騎經巷口時，好像被雷達鎖定的飛機，一台右側來的滑板竟直衝向她，讓她反應不及煞車倒地，而這起事故隨即驚動附近民眾上前關心，朱女直呼實在有夠衰，並表示對方怎麼可以在路上玩滑板，所幸僅受擦傷，未造成其他用路人的傷害。

警方則提醒女大生，滑板不是交通工具，不可耍帥在路上滑行，要使用滑板請至空地或相關場地，勿再粗心大意造成這種情況，但仍按道路交通管理處罰條例 第32-1條，「非屬汽車及動力機械範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，於道路上行駛或使用者，處行為人新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。」規定開出罰單。

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