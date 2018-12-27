國民黨新科高市議員賴文德涉賄 檢提當選無效之訴

2018-12-27 13:16

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署今天針對高市議員當選人賴文德、桃源區代表吳清吉、美濃區東門里長羅文俊、以及田寮區田寮里長連定安等四人涉及賄選，依選罷法提當選無效之訴。

賴文德服務處人員上午表示，賴文德不可能賄選，可能有什麼誤會，將會深入了解案情後再對外說明。

檢方調查，第14選舉區市議員賴文德為國民黨籍，被檢察官鍾葦怡查獲，夥同其競選總部高姓總幹事，先於10月底至11月初，由交付4000元紅包予選區內有投票權之江姓選民；又於11月20日，交付3000元現金予具有投票權高姓選民，以此方式行賄買票。

桃源區代表吳清吉無黨籍，選前遭檢察官黃世勳查獲吳及其配偶，於10月底至11月初，以每票3000元之代價，各交付3000元及1萬8000元予選區內有投票權之杜姓及江姓選民，並請託轉交予同戶具有投票權之其他家人，以此方式行賄買票。

美濃區東門里羅文俊里長涉賄案由檢察官李奇哲查獲，於8月至11月間某日，饋贈高粱酒1瓶予選區內有投票權之曾姓鄰長而行賄買票，經檢警於11月9日執行搜索並查扣該高粱酒1瓶。

另，田寮里連定安里長所涉現金行賄案，由檢察官嚴維德查獲，涉嫌於11月11日至17日間，夥同其施姓樁腳以每票2000元之代價，交付6000元現金予選區內有投票權之施姓選民，並請託轉交予同戶具有投票權之其他家人，已於12月10日提起公訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/