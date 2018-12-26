登溪洲山天黑迷途 警靠手機定位成功救援

2018-12-26 12:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區31歲鄧姓男子，25日下午獨自由家中前往大溪區石門水庫溪洲山爬山，下山時因天色已黑而迷失方向，幸緊急打電話向警方求援，大溪內柵派出所傍晚獲報，所長陳義協調派警員蔡佳明、羅暘諭會同大溪消分隊隊員前往搜救，請迷失的鄧男用手機定位以確認所在位置，約50分鐘許後尋獲神情緊張略顯疲憊的鄧男。

警方表示，鄧男利用閒暇時間從事爬山運動，獨自前往溪洲山爬山，未料，冬至過後日照短，因一時未注意時間天色變暗，加上山區傍晚起濃霧，於是迷失方向，幸好鄧男有攜帶手機，經報案後警方利用手機定位，憑藉經驗法則研判位置，得以在短短不到1小時內順利救援，讓已經疲憊不堪的鄧男鬆了一口氣，並感謝警、消的即時救援。

大溪警分局呼籲，入冬以後天黑時間較早，山區早上及傍晚易起濃霧，從事登山活動要留意時間及注意氣候，攜帶手機並結伴而行，衡量自身體能狀態，天候不良須三思而行，避免發生登山迷途意外。

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