慘！他酒駕擦撞路邊停車肇逃 再追撞曳引車後翻車GG了

2018-12-23 17:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市39歲蔡姓男子，今日凌晨3時許酒後駕休旅車，先在楊梅區萬大路擦撞路邊停車，肇事後繼續沿著中山北路往新竹方向急駛前行時，在中山北路、自立街口，又疑失速追撞同向吳姓男子駕駛的化學曳引車（油罐車）後翻車，蔡男夾困車內經緊急救出，仍因傷重送醫急救不治，抽血換算酒測值高達1.17毫克。

桃園市消防局今日凌晨3時26分獲報，楊梅區中山北路發生休旅車、化學曳引車車禍事故，由楊梅消防分隊調派3輛消防車、2輛救護車趕往現場，發現追撞曳引車的休旅車，翻覆且車頭受損嚴重，消防隊員破壞車體，救出卡在駕駛座昏迷蔡姓男子，送醫急救傷重不治。

所幸曳引車僅車體左後方受損，化學曳引車載運的是非危險物品，車內貯存用於製作塑膠物品的純對苯二甲，未發生流漏等情況。

警方調查，蔡男身上有酒味，經醫院抽血換算酒測值達1.17毫克。警方初步研判，蔡男酒後駕車，疑因未注意車前狀況，失速追撞同向的油罐車後翻覆。

警方呼籲，駕駛車輛應隨時注意前方動態，於限速內行駛，時值年關尾牙旺季，警方即日起加強惡性違規例如超速、闖紅燈、酒駕案件取締及宣導交通安全等預防措施。

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