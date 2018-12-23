提領近8萬吃紅2000 他傻傻誤當小確幸

2018-12-23 14:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓年輕人被詐團吸收當車手傻傻搞不清楚，前後到超商ATM提領多次得手近八萬元贓款後，獲得2000元的「吃紅」，讓經濟拮据的他誤以為遇上生活中的小確幸，直到警方找上門才恍然大悟，誤上賊船成為詐騙集團共犯遭逮，欲哭無淚！

為有效防制車手提款，台中市警方結合被害人匯款資料及車手提款熱點，運用大數據進行關聯性分析，第三分局健康派出所經量化統計發現，轄內有超商的ATM最近頻遭車手鎖定提領詐欺贓款展開偵查，先調閱超商監視器過濾發現，該名車手犯案時戴安全帽及口罩企圖掩人耳目，但此舉卻因太醒目反被盯上。

警方接著擴大路口監視器調閱範圍，鎖定車手犯案後騎離的機車車牌號碼「以車追人」，前天循線上門將19歲的黃姓車手拘提到案，他一度裝傻矢口否認，直到警方出示監視器等相關佐證才讓他百口莫辯，只好乖乖俯首認罪。

黃男警訊中供稱，日前在網咖打線上遊戲時認識一名朋友，對方表示正在打遊戲無法抽身，請他幫忙領錢，事後會給他「吃紅」，他因缺錢聽從指示持對方交付的提款卡前往超商ATM提領現金，前後共提領6次領了7萬9千元，果真獲得2000元的「吃紅」，讓他誤以為遇上生活中的小確幸，直到警方找上門才驚覺。

警方則對黃男說詞存疑，不排除他因貪圖小利被詐團吸收當車手，並以此說法企圖規避提領贓款的刑責，訊後仍將全案依詐欺罪嫌送辦，並繼續追查幕後詐團。

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