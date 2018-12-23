獨家》桃園機場機坪油栓車撞巡邏車 幸無人受傷

2018-12-23 12:16

〔記者姚介修／桃園機場報導〕今天早上桃園機場二期航站南側C4機坪外的Q滑行道發生油栓車（在機坪替飛機由地下抽走加入飛機的車輛），因未遵守機場空側車輛駕駛規定，穿越滑行道時，將一輛桃園機場安全巡邏車撞得四腳朝天意外，所幸沒有人傷亡，最後雙方和解達成協議，文久公司將全額賠償，該駕駛將面臨最少吊銷機坪駕照1個月的處分。

由於發生時段在早上6點15分，迅速處理於7點11分將車禍現場排除，除了C4空橋機坪及左右機坪及滑行道稍有影響外，航機移動運作並未受到延誤。

調閲監視畫面後，發現負責飛機加油的文久公司油栓車在今天早上6點15分在C4機坪外的610接駁機坪，該車駕駛要穿越Q滑行道時並未依照規定，而且逆向行駛車道穿越Q滑行道，剛好撞在Q滑行道的航務處122號黃色安全巡邏車，由於衝擊力很大，黃車當場翻覆四腳朝天，航警於6點44分趕到現場處理，緊急協請桃園機場消防車吊掛車支援，現場在7點11分排除。

警方調查後，桃園機場機場黃車車速當時約36-40公里，油栓車則違反桃園機場空側車輛駕駛手冊規定，超過外交通道不得超過40公里的規定，及機場作業人員及車輛應讓航機、消防車、救護車、航務處黃車及旅客接駁車的規定，而且穿越Q滑行道沒有遵守停、看再通行的規定，雖然文久公司已經和桃園機場航務處和解全數賠償，但駕駛將面臨吊扣機坪駕照至少1個月的命運。

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