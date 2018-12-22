老闆襲陰短裙女員工 硬剝原味內褲當紀念

2018-12-22 23:53

〔記者吳政峰／台北報導〕莊姓男子覬覦女下屬小惠（化名）多時，前年某晚見她穿短裙隻身在辦公室工作，竟從後方揉胸襲陰，還強脫內褲帶回家私藏，害小惠只能請前男友買紙內褲應急，事後莊男竟還傳訊「我可以當作紀念嗎？」高等法院日前依強制性交未遂判刑2年，可上訴。

莊男是台北市一家資訊公司老闆，對從事客服行政的小惠頗有好感，經常藉故與她親近，還趁著一同去翡翠灣遊玩的機會強行摟抱，小惠礙於他是上司，只能委婉推託，不敢發怒。

前年5月15日晚間8點左右，莊男見辦公室剩小惠獨自加班，立刻上前攀談，小惠不理他，惱羞成怒的莊男獸性大發，從後掐住她的胸部，還強吻，小惠不甘受辱，怒斥「走開！不要碰我！」掙扎間，雙雙跌到地上。

莊男不罷休，強行脫下小惠的內褲襲陰，小惠極力抵抗，撞倒身邊的雜物，發出轟然巨響，莊男擔心別人聞聲而來，方才鬆手，但他心有未甘，把小惠的內褲帶回家，留下痛哭的小惠。

小惠覺得穿裙子不穿內褲沒有安全感，打電話要莊男返還，莊男雖然允諾，但回來時帶著的內褲竟是一件嶄新的桃紅花蕾絲內褲，小惠覺得屈辱噁心，拒絕接受，要他交還原本的內褲，莊男再次回家拿取。

趁著這段空窗期，小惠LINE前男友求救，前男友趕到現場得知性侵一事，火速陪她到超商買紙內褲應急，返回公司時恰好遇到莊男回來，前男友盛怒之下，用安全帽猛捶莊男，帶小惠報案驗傷。

高院審理發現，小惠傳訊問，「我的內褲呢？」莊男竟回，「我可以當作紀念嗎？」、「不過是一條內褲你為什麼這麼在乎？」、「你也可以到法院告我啦，以洩你心頭之恨」、「我做這個錯事，沒有那個糟」，證明莊男確實違反小惠意願強行襲陰。

不過，小惠的陰道未驗出莊男的DNA，高院難認有指侵之實，依「罪疑唯輕」原則改採強制性交未遂論罪。

高院考量莊男犯後未坦承未和解，還強辯雙方是男女朋友，以及小惠事後離職，無法續任原職等因素，判刑2年。

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