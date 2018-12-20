101大樓前董座被控掏空 更一審判10年、沒收4.9億

2018-12-20 11:02

〔記者楊國文／台北報導〕台北101前董座林鴻明因被控掏空金尚昌公司案，最高法院前年依偽造文書罪判3月，得易科罰金，其餘隱匿財報不實等部份發回更審，高等法院更一審今依違反證交法「使公司為不利益交易罪」等罪，且認定不法所得在1億元以上，判林鴻明10年徒刑，並追徵沒收4億9746萬元犯罪所得；可上訴。

更一審指出，林鴻明處分米蘭段土地，獲支配取得7億3千多萬元不法利益，另處分水仙段土地，取得12億1千多萬元不法利益，共19億4千多萬元，由於部份資金共14億4千多萬元已回流金尚昌公司，因此宣告4億9746萬元犯罪所得應予追徵、沒收。

林鴻明今未出庭聆判，律師團不願表示意見，法界研判應會上訴三審。

檢方指控，金尚昌開發公司在1999年間向中聯信託貸款近18億元，並以淡水地區大批土地作為擔保，但金尚昌未依約還款，其擔保土地遭中聯信託以不良債權方式，轉賣給其他建設公司。

檢方指出，前101董座林鴻明被指控指示他人以12億元買下逾15億元的不良債權後，與建設公司共同開發土地，並謀取利益，使金尚昌損失鉅額開發利益，依違反證交法等罪將他起訴，並求刑12年。

台北地院認定林鴻明為金尚昌實際負責人，但卻為個人私利，不顧不良債權買回限制，借用他人名義設立的資產公司買進後，與建設公司共同開發土地，謀取鉅額利益，且犯後僅坦承「部分犯行」。法院依違反證交法、銀行法、洗錢防制法等罪，判處9年半徒刑，併科罰金2億元。

林鴻明不服上訴高等法院，高等法院審結此案，將林鴻明涉嫌偽造文書罪部份，判刑3月，得易科罰金，涉證交法財務報告隱匿罪部份，判1年8月；其餘被訴的不合營業常規、不良債券、詐貸1億元未遂等均無罪。

最高法院前年依偽造文書判林3月，得易科罰金，其他被控隱匿財報不實等有罪及其他無罪部分，均發回更審。

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