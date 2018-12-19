零酒駕目標元年啟動！ 柯文哲：一起車禍社會成本約1600萬

2018-12-19 20:57

〔記者楊心慧／台北報導〕台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳敏香愛女曾御慈在2013年遭酒駕者撞死，當時一度引起媒體關注。台北市長柯文哲說，從經濟角度看，一起車禍的社會成本約新台幣1600萬元，車禍受傷成本則約100萬元，若換算2012到2016年的全台酒駕車禍傷亡，社會成本高達1647億元。

台灣酒駕防制社會關懷協會今天舉辦「零酒駕目標元年啟動」記者會，陳敏香談到愛女一度哽咽，她說，不能漠視酒駕問題，也不能姑息縱容，盼大家在聚會場合，阻止飲酒的朋友開車，若大家一起重視，零酒駕目標就能很快達成。

柯文哲曾是曾御慈的老師，他在致詞時說，酒駕車禍傷者受害，肇事者也會面臨法律追究，一起車禍會毀掉兩個家庭，從經濟角度看，一起車禍的社會成本約1600萬元，車禍受傷成本則約100萬元，若計算2012到2016年全台酒駕車禍傷亡，社會成本高達1647億元。

柯文哲說，酒駕車禍最多發生在12月到隔年2月，占全年酒駕車禍的50％以上，因為12月有耶誕節，緊接著又有跨年、尾牙、春酒，民眾較容易酒駕，才會選在這個時候開記者會提醒大家。

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