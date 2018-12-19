基隆夜市遺失護照1天找到 韓國正妹驚台灣警察效率

2018-12-19 12:44

〔記者林嘉東／基隆報導〕20歲韓國正妹獨自來台觀光，慕名基隆廟口小吃與正濱漁港彩色屋，搭小黃旅遊途中，不慎遺落護照，還好計程車司機撿到後，交給熱心警察積極聯繫，才讓她得以失而復得。

基隆市警二分局東光派出所前晚跑進一名涂姓計程車，手上拿著一本護照，焦急指出：「在我的計程車上撿到韓國女遊客遺失的護照，希望警方能協助發還給她！」

涂說，他載李女從新北市瑞芳區九份下山後，先後到正濱漁港彩色屋，再到基隆廟口品嘗小吃，想不到她在廟口下車時將護照遺失在他車上。

警員卓廷恩打開護照發現失主為年僅20歲李姓韓國女遊客，擔心她遺失護照，恐無法搭機回韓國。

卓員透過外交部輾轉聯絡韓國駐台辦事處，順利與韓國籍的李姓女子取得聯繫，李女隔天中午就趕來東光派出所領回遺失的護照。

卓說，他雖不會說韓語，與李女僅能用英文作溝通，從李女笑容得知，非常感激警方及時幫她找回護照；臨走前，還不斷向他謝謝。

分局長林振明強調，民眾搭乘大眾交通工具遺失財物時有所聞，下車前務必再三檢視隨身物品及行李，養成記錄搭乘交通工具車號的習慣，萬一不幸遺失物品，也能立即提供警方協助尋回遺失物。

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