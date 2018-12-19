中國非洲豬瘟疫情延燒！越界中籍漁船赫見4.4公斤生豬肉

2018-12-19 11:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕中國籍「閩晉漁05812」漁船闖入我彭佳嶼海域作業，遇我巡防艇攔檢，船長斷尾求生，竟關閉油路刻意讓船停俥，見增援1000噸級巡防艦趕抵，才配合啟動引擎，還央求海巡人員：「可不可以罰輕一點！」

「閩」船包括船長陳育林在內共14名船員，此外，海巡人員將「閩」船押回正濱漁港時，在漁船冰箱冷凍庫內發現1包、共重4.4公斤生五花豬肉，與煮熟豬肉湯含容器重1.3公斤。

船長陳育林說，這些生豬肉與煮熟的肉湯，都是船員要吃的，時值中國非洲豬瘟疫情延燒。海巡人員不敢大意，已通知動植物防檢疫局人員協助帶回銷毀，並登船消毒。

海巡署第二巡防區指揮部昨天下午1時許發現，彭佳嶼東北23浬處有多艘大陸漁船越界作業，通報基隆海巡隊線上100噸艇前往查緝。

傍晚5時37分在彭佳嶼東北18.2浬處，發現「閩晉漁05812」越界拖網作業中，立即廣播喝令「閩」船停船受檢。

「閩」船非但不停俥受檢，還加速逃逸，海巡隊100噸艇頂著2公尺浪高、5級風浪搶靠、登檢。

登檢過程中「閩」船主機突然停俥，海巡隊員詢問船長陳育林主機為何停俥熄火，陳回答：「不知為何主機突然當俥」。

海巡隊員會同陳育林至機艙查看，要求船長將主機重新啟動，陳裝傻不願配合；登檢人員嘗試啟動主機，但運轉約5分鐘後即自行熄火，研判船長刻意將油路關閉。

經再要求「閩」船船長配合將油路重新開啟，仍不願配合，直到增援的1000噸級桃園艦趕抵，陳育林見大勢已去，才表示願意自行排除故障，央求：「可不可以罰輕一點」。

海巡署第二巡防區指揮部指出，海巡人員在「閩」船上扣得1噸漁獲，依兩岸人民關係條例第32條、80-1條及海岸巡防機關處理大陸船舶未經許可進入台灣地區限制或禁止水域案件裁罰標準，依其噸位級距裁處最高金額可達240萬，另船上漁網、漁具將沒入並切割破壞起網設備。

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