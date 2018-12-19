社會同情孝子賠千萬 法拉利車主：盼事件回歸理性

2018-12-19 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名在燒烤店上班的20歲林姓男子，與母親相依為命，16日清晨駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛碰撞到車牌，維修費用粗估將高達千萬元以上，其中車輛受損最嚴重的車主為知名整形診所醫師彭玉文。彭玉文今晨再度於臉書PO文，指自己非富二代，人生靠自己努力奮鬥而來，沒有苛責肇事者，也未與肇事者談賠償金，車禍後續一切交由保險公司處理，盼讓事情回歸理性。

車禍事發後，因社會輿論開始導向法拉利違停導致車禍發生，受害車主之一的彭玉文也備受壓力，彭玉文先在臉書上說，「很多時候，別人的過錯卻要我們來承擔苦果，就像被強姦的受害者還要遭受二次霸凌一樣。善哉善哉，這個世界就是這樣。」並且PO文說明事件發生的來龍去脈，強調差2公尺，肇事者撞的就不是4輛車，而是4條人命。

彭玉文今晨再度於臉書PO文表示，他的車正常停放白線沒有違停，車受損最嚴重，卻沒有苛責肇事者，也未與林男談錢，他的車有保險，一切交由保險公司處理。彭玉文說，多年來一直資助貧困家庭，朋友有難他也盡力協助，相信很多了解自己的為人可以作證，他如果有困難也樂意協助，「我不是富二代，人生靠自己努力一點一滴奮鬥而來。」

彭玉文指出，這件事很簡單，林男開車睡著了危險駕駛撞到他們的車，林男猛烈的撞擊力道而且沒有煞停連撞4台。彭玉文說，「設想今天如果是撞到人出人命呢？我是車被撞的受害者，我也很孝順，高堂父母多年來一直靠我奉養。請還給我們正常的生活空間，讓事情回歸理性的本源，辛苦了，謝謝各位。」

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