護兒罵鄰「神經病」 二審改判無罪原因是…

2018-12-15 23:46

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園李姓婦人去年5月間帶著幼兒坐電梯，遇到詹女刻意擋住電梯門滋擾，小朋友被嚇到大哭，李婦為了護兒，脫口而出「神經病」，吃上公然侮辱罪官司，一審被桃園地院判罰金8000元，二審高等法院認為李婦護兒才會說出神經病，屬於人之常情，改判無罪，全案確定。

合議庭解釋，本案原告詹女強行阻止電梯關門、持續用手機對著李婦與幼兒拍攝、大聲咆哮，有妨害自由不法侵害之嫌（李婦撤回對詹女的妨害自由告訴），李婦受壓迫當下口而出「神經病」，符合正常理性人的常情反應，難以認定主觀上有公然侮辱的犯意，原審判罰8000元有違誤，予以撤銷，改諭知無罪。

高院合議庭指出，法律是最低的道德標準，不能要求一般人必須無條件、無限度地容忍他人侵害或騷擾，且刑法容許以正當防衛或緊急避難等方式，排除行為的違法性。

李婦住在詹女樓下，2017年間，詹女被吵鬧聲響打擾，懷疑聲音是從李婦家中發出，憤而多次按鈴理論，甚至驚動警察處理，但經過調查，大家都判定是詹女誤認，只有她仍堅持噪音是從李婦家傳出，心生怨懟長達半年。

去年5月底，李婦帶著幼子坐電梯要迎接友人來訪，詹女不知為何情緒突然爆發，以身體擋住電梯門，近距離朝內猛拍，大聲叫囂，一連串侵擾舉動，讓小朋友飽受驚嚇，嚎啕大哭，李婦為了保護小孩，痛罵她「神經病」，短短3個字吃上官司。

桃院認為雙方早有嫌隙，李婦當下未面對「現在不法侵害」，卻口出含有貶抑、輕蔑、羞辱的「神經病」一詞，難認是正當防衛，判有罪；幸好李婦上訴遇到考量人情義理的合議庭，讓她翻盤成功。

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