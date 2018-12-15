誰是你阿伯！闖屋白住被抓包還裝熟 男判拘役30日

2018-12-15 12:04

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市23歲劉姓男子溜進陳姓屋主的透天厝偷住，被屋主抓包時還裝熟叫「阿伯」，新北地院依侵入住宅罪，判他拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

據了解，陳姓屋主獨自住在新北市三重區一棟透天厝，平日居住在4樓，2樓則給小孩住，但小孩都在外地工作。

今年9月前，陳男的菲律賓友人前來幫他打掃屋子，告知遇到一名年輕人，陳男一開始不以為意，以為是兒子放假回家住，直到發現屋內東西短少才察覺有異，因此裝設監視器側錄。

9月24日下午1時許，陳男發現劉男進入透天厝2樓，連忙下樓去堵人，劉男一看到他還裝熟叫「阿伯」，陳男反問：「我認識你嗎？」正想與劉男理論，未料劉男竟出手打他，他只好跑給劉男追，並請鄰居報警，但劉男已逃逸無蹤，事後警方循線將他逮捕。

新北地檢署開庭時，劉男否認犯行，辯稱當時人在台中，但檢方比對監視器畫面中的男子頭綁辮子龐克髮型、衣著特徵都與劉男相同，因此不採信其辯詞。至於劉男為何有陳男家鑰匙，能自由進入透天厝，就不得而知了。

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