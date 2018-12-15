獨家》退休警巧用豬腳阻詐 每隻價值100萬！

2018-12-15 06:00

〔記者王捷／台南報導〕被詐欺集團纏上的姚婦，認為網路有真愛，堅持要匯款給詐騙集團，退休的曾姓員警得知後用2隻豬腳，讓年過半百的姚姓婦人離開「真愛」，還省下200萬元。

開理髮廳的姚婦，在丈夫走了後每天孤單寂寞，12月初他在臉書上認識詐騙集團假扮的姜姓高富帥，姜男自稱來往港台做生意、小姚婦7歲，每天噓寒問暖，還傳了腹肌健身照給姚婦，讓姚婦以為遇到愛情第二春。

不久，姜男露出真面目，這個月13日向姚婦誆稱，在退休前需要一筆錢投資，如果交易有成，就可以搬到台南與姚婦共度下半輩子，但這筆交易相當機密，要姚婦替他保密。

姚婦為真愛，立刻到銀行解除定存，準備匯出200萬元給姜男，但銀行員覺得不妙通報警方，儘管員警費盡口舌，還用姜男的名字查出入境，告知姜男根本沒有入境過台灣，但姚婦堅持網路有真愛，嗆警方說，該間銀行不給她匯，等等到其他銀行匯。

後來，姚婦覺得警方的勸阻很煩，要求曾經在警所服務、已經退休的一名曾姓員警來跟她談，處理員警聽到熟悉的名字，聯絡到退休的曾男，想盡辦法要阻止匯款。

曾男看到姚婦，刻意避談愛情故事，先誇姚婦很會保養，多年來都沒變，姚婦才害羞說，她都靠豬腳補充膠原蛋白，每天都要吃，曾男趁機說，妻子剛好在菜市場，替她買2隻豬腳回來，帶回家邊滷邊敘舊。

在料理過程中，曾男告知網路詐欺有很多案例，都是愛情的騙子，如果姚婦堅持要匯款，那可以先把錢領出來，先寄放在派出所，等姜男真的來台灣再親自拿給他比較有誠意，終於讓姚婦放棄真愛，最後還滷了豬腳給派出所警員吃，感謝警方替他省下200萬，警方則開玩笑說，這2隻豬腳有200萬的價值。

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