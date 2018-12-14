抓到了！士林夜市置物櫃藏槍彈 指紋找到藏槍者

2018-12-14 14:41

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市市場管理處今年6月間在士林夜市進行置物櫃更換工程，持備用鑰匙打開上鎖置物櫃時，先後在兩個櫃中發現1把改造90手槍及14發子彈、槍管等零件，台北市警方採證並將槍枝送鑑定，根據指紋找到曾、陳姓2男，士林地檢署日前偵結，依槍砲彈藥刀械管制條例將曾男起訴，至於提供鐵盒藏放的陳男則予以不起訴處分。

自稱天道盟北山會的男子曾柏豪供稱，今年初已過世的友人陳俊偉，去年欠他3萬元無力償還，所以拿這把改造手槍及14顆子彈抵債，由於他無處可藏，一度藏放在工作的北市大安區新生南路2段的建築工地內，直到去年5、6月間，向陳姓工人索取1只鐵盒後，將槍枝放在鐵盒內，拿到士林夜市地下美食街置物櫃內。

沒想到台北市市場管理處，今年6月間要進行置物櫃更新工程，美食街市場工作人員，6月28日下午3時清理置物櫃時，發現編號76號置物櫃內，裡面有個牛皮紙袋，用鐵盒裝有槍枝及14發子彈，稍後又在第35號置物櫃發現以塑膠袋裝著的槍管、彈簧及撞針等槍枝零件。

經刑事局鑑定，在鐵盒及手槍上，分別採集到陳姓工人和曾姓男子的指紋，槍枝為具殺傷力仿半自動改造手槍、具殺傷力已試射3顆的9mm金屬改造子彈10顆、已試射1顆的9mm制式子彈4顆，以及不具殺傷力的空包彈8顆等證物，士林警方將2人逮捕到案並列為同案被告。

起訴書指出，曾嫌101年間參加犯罪組織「北山會」，以暴力脅迫分別向9名被害人恐嚇取財、擄人勒贖、傷害及毀損等，案經警方拘提曾嫌等共10人到案，曾嫌103年利用候審期間出境潛逃柬埔寨，轉往泰國藏匿，103年10月7日遭遣返歸案，後遭法院判處有期徒刑8月，當年12月19日易科罰金執行完畢。

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