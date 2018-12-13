討債爆口角 醉男開車撞前老闆工廠還潑汽油

2018-12-13 14:48

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市泰山區中港西路一間鐵皮工廠，今凌晨發生一起債務糾紛，39歲林姓男子，因為與前老闆有10多萬元糾紛，今凌晨喝醉酒後竟開車衝撞工廠大門，拿著球棒要找老闆「輸贏」，未料卻「找嘸人」，他竟對著工廠內的44歲柯姓員工發飆，甚至在工廠內潑灑汽油，揚言要放火燒了工廠，警方獲報趕赴現場，當場將林男壓制逮捕。

警方調查，林男為該工廠前員工，疑似日前與前老闆有10多萬元的債務糾紛，昨晚林男在台北市北投喝酒，沒想到喝醉酒後越想越氣，直接打電話跟老闆追討10多萬元的債務，雙方電話中爆發口角，鬧得不歡而散。

警方表示，林男返家後帶了球棒，酒後駕車前往泰山區的工廠，要找前老闆「輸贏」，中途還特地到加油站購買汽油，一抵達後竟直接開車撞破鐵捲門，巨大聲響嚇壞工廠內的柯姓員工。

林男下車後拿出球棒揮舞，甚至潑灑汽油，恐嚇柯男：「不叫人出來，我就放火燒了這邊！」轄區林口分局泰山分駐所獲報火速趕抵，當場將滿身酒氣的林男壓制逮捕。

偵訊時林男供稱，因為前老闆欠他10多萬元，他一氣之下才會潑汽油洩憤，警方訊後依毀損、恐嚇、公共危險罪嫌將他移送法辦。

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