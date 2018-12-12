4大桶柏油掉落澎湖204道 「點仔膠」灑滿地...

2018-12-12 13:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖204號縣道今午傳出車禍意外，滿載4大桶瀝青柏油的油罐車，疑似車速過快，4大桶瀝青由車上掉落，導致俗稱「點仔膠」的瀝青流滿地，油桶佔據單向道路，警方緊急派員現場維持秩序，所屬營造廠商也趕往善後。

警方調查指出，今日中午11時37分許，由許姓司機〈35歲〉駕駛的油罐車，車上載滿4大桶的瀝青柏油，沿著澎204號縣道往馬公方向行駛，在機場烏崁段欲左轉進入營造廠，疑似車速過快，加上離心力作用，4大桶瀝青柏油由車上掉落，內裝「點仔膠」流滿地，駕駛未受傷。

由於瀝青柏油大量流出，不僅佔據單向道路，部分還流向路旁的造林區，還有些直接流向排水溝，順溝注流，營造廠商據報後立即趕往現場，調派大型吊車及怪手，先將油桶扶正，並調派人手現場清理，但因瀝青柏油範圍過大，加上瀝青柏油遇到空氣迅速凝固，增添清除上困難，因此使交通封鎖時間拉長。

另外，因油桶翻覆地點接近機場，為澎湖通往機場主要幹道，警方也迅速派員前往現場維持秩序，機場往馬公交通維持單向通車，警方並進行司機筆錄製作，釐清意外發生原因；澎湖縣政府環保局也派員前往現場了解，協助廠商進行善後工作，並判讀油汙狀況，通常車禍非故意造成，只要做好善後工作，不會依廢棄物清理法開罰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/