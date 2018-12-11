李婉鈺襲警案敲門動機？法院將傳喚張碩文夫婦釐清

2018-12-11 19:18

［記者張文川／台北報導］即將卸任的新北市議員李婉鈺，去年11月28日深夜至已婚前立委張碩文家門外密集按電鈴、拍打鐵門，又呼警員和鄰居巴掌、搶警察的密錄器，嗆警察「你囂張什麼」，被依妨害公務、強制未遂罪起訴，求刑11月；台北地院今開庭傳喚2員警和沈姓女住戶作證，因檢察官要求釐清李婉鈺敲門動機，法官定明年3月12日傳喚張碩文夫夫婦到庭做證。

李婉鈺已承認妨害公務罪，並當庭起立向現場處理的員警林泰安鞠躬道歉：「對不起做了不良的示範，造成你執勤上的困擾，在此必須向你道歉」，林泰安表示願意接受她的道歉。

另一員警王重羲，上次開庭時李已向他道歉，但他因不滿李婉鈺案發後多次向媒體指控他藉機打她、吃豆腐，另案告李妨害名譽，求償60萬元，北檢偵辦中，因此暫未接受她的口頭道歉，法官安排雙方明年1月2日上午再次試行調解，試著將妨害公務與妨害名譽案一併協商和解。

至於李婉鈺被控的強制未遂罪嫌，李不認罪，她自認未對當時在家的張碩文妻子構成強制未遂罪，沒有動機也沒行為，張妻在警詢時也表示不告她，認為沒必要傳喚張碩文夫婦做證。

但蒞庭檢察官認為，強制未遂並非告訴乃論罪，此案動用警察公權力和社會資源，為了社會公益，有必要釐清李婉鈺密集按電鈴、敲鐵門的動機及後果，查清楚案發前李婉鈺與張碩文的聯絡與對話，何以會讓李婉鈺產生「張碩文可能吃大量安眠藥，她按鈴敲門是為了救張碩文」的認知。

而當時在屋內的張妻為何不開門，是否知道是李婉鈺在敲門，因此主張有必要傳喚張碩文夫妻到庭做證，以釐清案情。法官當庭裁准，並定於明年3月12日傳訊。

至於今天傳喚2員警和沈婦，則是在重建當初案發現場經過，3人隔離訊問，據指出證詞與起訴犯罪事實相去不遠。

李婉鈺在庭訊一度哽咽落淚，認為她一直都是和基層站在一起，在議會為了爭取警察福利和設備，不惜槓上新北市警察局長，結果卻因為這件案子，讓她被貼上「襲警女議員」的標籤，讓她感到很感慨。

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